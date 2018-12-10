AKOM'dan İstanbul başta olmak üzere kuzey ve batı kesimler için yağış uyarısı geldi.

AKOM'dan İstanbul başta olmak üzere kuzey ve batı kesimler için Sibirya kökenli soğuk hava dalgası için uyarı yapıldı.



AKOM'un uyarısı şöyle:



"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.Sistemin etkisi ile il genelinde yer yer kuvvetli (bugün akşam) sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışlar birlikye rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Karayel) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağını tahmin ediliyor."



