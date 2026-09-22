AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak

Saat 14.00'ten itibaren ise yağışın etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde sağanağın kuvvetli şekilde hissedileceği, bu bölgelerde metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.