AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava kentte etkisini gösterecek, sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kentte kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı bildirildi.
YARIN SABAH BAŞLIYOR, ÖĞLEDEN SONRA ŞİDDETLENECEK
Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlar yarın sabah saatlerinde ilk olarak Tuzla, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde yerel düzeyde görülmeye başlayacak.
Saat 14.00'ten itibaren ise yağışın etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde sağanağın kuvvetli şekilde hissedileceği, bu bölgelerde metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.
AKOM'un öngörülerine göre yağışlı hava çarşamba gecesine kadar etkisini koruyacak. Bu süre boyunca rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği, zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarının da 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor; termometreler akşam saatlerinde 16 derece civarını gösterecek.
İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli yağışların sürmesi, yer yer ise metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.