AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava kentte etkisini gösterecek, sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kentte kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 2

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı bildirildi.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 3

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Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlar yarın sabah saatlerinde ilk olarak Tuzla, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde yerel düzeyde görülmeye başlayacak.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 4

Saat 14.00'ten itibaren ise yağışın etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde sağanağın kuvvetli şekilde hissedileceği, bu bölgelerde metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 5

AKOM'un öngörülerine göre yağışlı hava çarşamba gecesine kadar etkisini koruyacak. Bu süre boyunca rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği, zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 6

Hava sıcaklıklarının da 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor; termometreler akşam saatlerinde 16 derece civarını gösterecek.

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AKOM uyardı: İstanbul'da yarın bu saatlere dikkat! Kuvvetli sağanak etkisini artıracak - Resim: 7

İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli yağışların sürmesi, yer yer ise metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

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