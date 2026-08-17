AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 1

 Yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve rüzgarlı havanın etkisine girerken; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve özellikle Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 2

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN POYRAZ VE SERİN HAVA UYARISI
AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sıcaklıkların 26-28 derece bandına inerek mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Poyraz fırtınasının hızının saatte 30 ila 60 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kent genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği kaydedildi.



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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 3

DOĞU KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK, BÖLGELERE FIRTINA ALARMI
Kuvvetli Yağış: Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı ve iç kesimlerinde sağanakların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatıdan rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 4

17 AĞUSTOS İL İL VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu; rüzgar güneybatıda kuvvetli. İstanbul 22°C / 29°C, Bursa 18°C / 31°C,

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; Antalya dışında Batı Akdeniz ile Hatay ve Adana çevreleri yerel sağanaklı. Antalya 24°C / 33°C, Adana 24°C / 33°C, Hatay 24°C / 31°C, Burdur 17°C / 30°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 5

Çanakkale 19°C / 31°C,

Kırklareli 16°C / 31°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 6

Ege: İç kesimlerin güneyi ile Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanaklı; Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. İzmir 23°C / 33°C, Muğla 19°C / 31°C,

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 7

Denizli 21°C / 34°C,

Uşak 16°C / 29°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 8

İç Anadolu: Parçalı bulutlu; Ankara'nın kuzeyi ile Konya çevresi öğleden sonra yerel sağanaklı. Ankara 17°C / 29°C, Eskişehir 15°C / 29°C, 


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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 9

Konya 18°C / 30°C,

Niğde 17°C / 27°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 10

Batı Karadeniz: İç kesimler öğleden sonra sağanaklı. Bolu 13°C / 26°C, Kastamonu 11°C / 25°C, 

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 11

Düzce 17°C / 28°C,

Zonguldak 18°C / 24°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 12

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun hariç aralıklı sağanaklı; Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış alarmı. Trabzon 22°C / 27°C, Rize 21°C / 27°C, 

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 13

Amasya 16°C / 28°C,

Samsun 21°C / 29°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 14

Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimler aralıklı sağanaklı; güneydoğusunda kuvvetli rüzgar etkili. Erzurum 12°C / 25°C, Kars 11°C / 26°C, 

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 15

Malatya 19°C / 32°C,

Van 15°C / 28°C.

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 16

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 20°C / 37°C, Şanlıurfa 23°C / 35°C,

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AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu - Resim: 17

Gaziantep 21°C / 32°C,

Mardin 24°C / 32°C.

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