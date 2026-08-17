AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı.
Yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve rüzgarlı havanın etkisine girerken; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve özellikle Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN POYRAZ VE SERİN HAVA UYARISI
AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sıcaklıkların 26-28 derece bandına inerek mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Poyraz fırtınasının hızının saatte 30 ila 60 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kent genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği kaydedildi.
DOĞU KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK, BÖLGELERE FIRTINA ALARMI
Kuvvetli Yağış: Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı ve iç kesimlerinde sağanakların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatıdan rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
17 AĞUSTOS İL İL VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu; rüzgar güneybatıda kuvvetli. İstanbul 22°C / 29°C, Bursa 18°C / 31°C,
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; Antalya dışında Batı Akdeniz ile Hatay ve Adana çevreleri yerel sağanaklı. Antalya 24°C / 33°C, Adana 24°C / 33°C, Hatay 24°C / 31°C, Burdur 17°C / 30°C.
Çanakkale 19°C / 31°C,
Kırklareli 16°C / 31°C.
Ege: İç kesimlerin güneyi ile Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanaklı; Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. İzmir 23°C / 33°C, Muğla 19°C / 31°C,
Denizli 21°C / 34°C,
Uşak 16°C / 29°C.
İç Anadolu: Parçalı bulutlu; Ankara'nın kuzeyi ile Konya çevresi öğleden sonra yerel sağanaklı. Ankara 17°C / 29°C, Eskişehir 15°C / 29°C,
Konya 18°C / 30°C,
Niğde 17°C / 27°C.
Batı Karadeniz: İç kesimler öğleden sonra sağanaklı. Bolu 13°C / 26°C, Kastamonu 11°C / 25°C,
Düzce 17°C / 28°C,
Zonguldak 18°C / 24°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun hariç aralıklı sağanaklı; Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış alarmı. Trabzon 22°C / 27°C, Rize 21°C / 27°C,
Amasya 16°C / 28°C,
Samsun 21°C / 29°C.
Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimler aralıklı sağanaklı; güneydoğusunda kuvvetli rüzgar etkili. Erzurum 12°C / 25°C, Kars 11°C / 26°C,
Malatya 19°C / 32°C,
Van 15°C / 28°C.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 20°C / 37°C, Şanlıurfa 23°C / 35°C,
Gaziantep 21°C / 32°C,
Mardin 24°C / 32°C.