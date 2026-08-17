AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Serin hava ve fırtına geliyor: 17 Ağustos hava durumu

DOĞU KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK, BÖLGELERE FIRTINA ALARMI

Kuvvetli Yağış: Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı ve iç kesimlerinde sağanakların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatıdan rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.