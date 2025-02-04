AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı başlıyor

Özellikle 5 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren, 7 Şubat Cuma sabahına kadar, İstanbul genelinde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

Kuzeyden esmesi öngörülen 40-70 km/s hızındaki rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel olarak kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, sıcaklıkların 1-2°C daha düşmesi halinde, şehir merkezinde bile 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceğini belirtti. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7°C civarında seyretmeye devam edeceği ifade edildi.

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle şu risklere karşı İstanbulluları uyardı:

✅ Ulaşımda aksamalar

✅ Ağaç ve direk devrilmeleri

✅ Çatı ve tabela uçmaları

✅ Soba ve baca gazı zehirlenmeleri

✅ Buzlanma ve don olayları

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrılırken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) doğrultusunda yolları açık tutmak için müdahalelerde bulunacağı bildirildi.

Fırtına ve Kar Yoğunluğu Dereceleri:

💨 Rüzgar: 50-61 km/saat

🌪 Fırtına: 62-74 km/saat

🌪 Kuvvetli Fırtına: 75-88 km/saat

🌪 Tam Fırtına: 89-102 km/saat

❄ Kuvvetli Kar: 5-20 cm

❄ Yoğun Kar: 20 cm ve üzeri

AKOM, İstanbulluların şiddetli hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiğini vurgularken, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket edilmesi gerektiğini belirtti.