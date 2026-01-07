AKOM’dan İstanbul uyarısı: Perşembe sabahına dikkat, her şey bir anda tersine dönecek

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem ile Balkanlar üzerinden sarkan soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent genelinde lodosun etkisini artıracağını, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin başlayacağını ve perşembe sabahından itibaren kuvvetli fırtınanın hayatı olumsuz etkileyebileceğini duyurdu.

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, hızla düşerek kış normallerine dönmesi bekleniyor.

SAAT 08.00 İTİBARIYLA RÜZGAR HAMLE YAPACAK

AKOM verilerine göre, rüzgarın bugün saat 22.00’den itibaren güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenmesi öngörülüyor. Perşembe sabahı saat 08.00 itibarıyla ise rüzgarın etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle "kuvvetli fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hafta boyunca bahar değerlerinde ölçülen hava sıcaklıklarında da sert bir düşüş yaşanacak. Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği kaydedildi.

AKOM, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceğini, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerine çıkmasının öngörüldüğünü aktardı.