AKOM'dan İstanbul'a hava durumu uyarısı: Gündüz bahar gece kış yaşanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Mart Çarşamba günü yayımladığı hava durumu raporuyla kentte haftalardır süren yağışların sona erdiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'un hava durumuna ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

İstanbullulara yönelik uyarıların yer aldığı açıklamada, kentte haftalardır etkisini gösteren yağışlı havanın bittiği bildirildi.

AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.

Şehirde havanın güneşli, zaman zaman ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Kurum tarafından paylaşılan 7 günlük tahmin raporunda, önümüzdeki salı gününe kadar İstanbul'da herhangi bir yağışın görülmeyeceği belirtildi.

Rüzgarın poyraz yönünden saatte 2 ila 12 kilometre hızla, hafif şekilde eseceği ve şehirde daha sakin bir havanın hakim olacağı kaydedildi.

AKOM, gün içindeki sıcaklık farklılıklarına karşı da vatandaşları uyardı. Kentte gündüz sıcaklıklarının 12 ile 14 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Ancak kurum, vatandaşların bu sıcaklıkların rehavetine kapılmaması gerektiğini bildirdi.

Yapılan uyarıya göre, hava sıcaklıkları akşam saatlerinden itibaren kış değerleri olan 5 derecenin altına gerileyecek ve gece saatlerinde üşütmeye devam edecek.

