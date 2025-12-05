AKOM’dan soğuk hava alarmı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak kapıda

AKOM'dan yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, bu hafta sonu iki farklı hava sisteminin etkisi altına girecek. Kent, bir yandan Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesiyle karşılaşırken, diğer yandan Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına teslim olacak.

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın geceden itibaren hızla düşüşe geçmesi ve yaklaşık 10 derece seviyesine inmesi bekleniyor. Bu ani sıcaklık düşüşüne paralel olarak kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olacağı kaydedildi.

FIRTINA EŞLİĞİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağış hadiselerinin başlangıcının ardından Pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamada, yağışların aralıklarla esen fırtına ile birlikte Pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasında, beklenen fırtına ve kuvvetli yağışın beraberinde getirebileceği potansiyel tehlikelere karşı da uyarılar yapıldı. Bu olumsuzluklar arasında ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve karayollarında meydana gelebilecek göllenme gibi durumlar yer alıyor. Vatandaşların bu tür risklere karşı özellikle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.