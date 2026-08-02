AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakentin yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 1

 Rapora göre, kentte son günlerde 28-30 derece aralığında ve mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kademeli olarak artacak.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 2

İstanbul'da hafta boyunca kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak ve herhangi bir yağış beklenmeyecek. AKOM'un gün gün hava tahminleri şu şekilde gerçekleşti:

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 3

3 Ağustos Pazartesi (Yarın): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 4

4 Ağustos Salı: Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 5

5 Ağustos Çarşamba ve 6 Ağustos Perşembe: Hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 32 derece civarında.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 6

7 Ağustos Cuma ve 8 Ağustos Cumartesi: Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek.
Sıcaklıkların hafta boyunca genel olarak 31 ila 34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 7

Yüksek nem ve rüzgar uyarısı
AKOM, İstanbul’da nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceğini duyurdu. Yüksek nem oranı nedeniyle ölçülen hava sıcaklıklarının hissedilenden daha bunaltıcı olabileceği belirtildi.

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AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak? - Resim: 8

Rüzgarın ise kuzeydoğu yönünden zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Megakentte deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Hava durumu AKOM uyarı