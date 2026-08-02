AKOM'dan yeni hafta uyarısı! Havalar nasıl olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakentin yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, kentte son günlerde 28-30 derece aralığında ve mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kademeli olarak artacak.
İstanbul'da hafta boyunca kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak ve herhangi bir yağış beklenmeyecek. AKOM'un gün gün hava tahminleri şu şekilde gerçekleşti:
3 Ağustos Pazartesi (Yarın): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece.
4 Ağustos Salı: Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece.
5 Ağustos Çarşamba ve 6 Ağustos Perşembe: Hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 32 derece civarında.
7 Ağustos Cuma ve 8 Ağustos Cumartesi: Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek.
Sıcaklıkların hafta boyunca genel olarak 31 ila 34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
Yüksek nem ve rüzgar uyarısı
AKOM, İstanbul’da nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceğini duyurdu. Yüksek nem oranı nedeniyle ölçülen hava sıcaklıklarının hissedilenden daha bunaltıcı olabileceği belirtildi.
Rüzgarın ise kuzeydoğu yönünden zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Megakentte deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.