Önce Köy Enstitüleri için "ahır" benzetmesi yaptı. Sonrada bir gece yarısı operasyonuyla 85 yıllık Köy Enstitüsü Parkı'nı yıktı. Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'nun yıkımı büyük tepki topladı

Yurttaşlar haklı. Çünkü bu park Cumhuriyetin aydınlanma ocakları olan Köy Enstitülerinin ilklerinden birine ev sahipliği yaptı. O günden bu güne de yurttaşlar, cumhuriyet değeri olan bu parkta soluk aldı. Ta ki yıkılana dek...



Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, yaptığı o benzetme ile sert tepki toplamıştı. Şimdi o eşsiz tarihten geriye kalan parkı da yıktı.



Parktaki yüzlerce yıllık ağaçlar kesildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü kaldırdı. İlçe merkezinde yurttaşların tek buluşma, soluk alma noktasıydı. Yurttaşlar duruma oldukça tepkili.



Yıkıma Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Mustafa Gültepe ve Vatan Partisi İlçe Başkanı Şinasi Gülcü de tepki gösterdi.



HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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