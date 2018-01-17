banner961
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

AKP'li meclis üyesi evde ölü bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Mahmut Yılmaz evde ölü bulundu.

AKP'li meclis üyesi evde ölü bulundu

 Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Mahmut Yılmaz evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması üzerine, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderileceği öğrenildi.

Yılmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Serdivan Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi #Ölü #mahmut yılmaz #jandarma
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı: 1 ölü
Sonraki Haber
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.