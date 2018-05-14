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AKP Seçim Merkezi’ne silahlı saldırı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’ne silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polisin araştırması sürüyor.

AKP Seçim Merkezi’ne silahlı saldırı

Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan AKP Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #akp seçim merkezi #silahlı saldırı #beypazarı ankara
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