Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Pendik'te 12 kişi hastanelik oldu

Gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen grupların tartışması kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. İddiaya göre, husumetli olan akraba iki aile arasında ilk etapta çocuklar nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya evrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaşanan arbedede yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen 12 kişi tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor ve doktorların müdahalesi devam ediyor.

Kavganın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 EMS 668 plakalı araca çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.

Ayrıca sokak zemininde 7 adet boş kovan tespit edilerek incelemeye alınmak üzere delil torbalarına konuldu.

BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı ve bıçaklı kavganın faillerini yakalamak için harekete geçen emniyet birimleri hızlı bir operasyon yürüttü. Polis ekiplerinin bölgede ve şüphelilerin adreslerinde yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan inceleme sürüyor.