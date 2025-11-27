Akraba numarası yaparak yaşlı insanları dolandırmıştı: 120 saatlik takiple yakalandı

Bursa’da yaşlı kişileri hedef alan ve "akraba" tuzağıyla para, döviz ve ziynet eşyası çalan telefon dolandırıcılığı vakası, emniyetin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çözüldü. Şüphelinin, kimliğini gizlemek amacıyla sürekli olarak tıbbi maske kullandığı tespit edilirken, 120 saatlik kamera kaydı incelemesi dolandırıcının maskesini düşürdü.

“GÜVENDİĞİM TANIDIĞIMI GÖNDERİYORUM”

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, 85 yaşındaki M.E. ve 82 yaşındaki N.G. adlı vatandaşların telefonla arandığı belirlendi. Kendisini mağdurların yakın çevresinden biri gibi tanıtan şüphelinin, "Evlerinize güvendiğim bir tanıdığımı gönderiyorum." bahanesiyle mağdurlardan yüklü miktarda para, döviz ve çeşitli ziynet eşyaları aldırdığı tespit edildi.

EMNİYET, 120 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini sürmek için olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Toplam 27 farklı iş yeri ve 2 araç kamerasına ait 120 saatlik güvenlik görüntüsü detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sırasında, şüphelinin tanınmasını engellemek amacıyla sürekli olarak tıbbi maske kullandığı, hatta İstanbul ve Bursa arasındaki korsan taksi yolculuklarında dahi maskesini çıkarmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin, yakalanmamak için özellikle kalabalık caddeler ve bölgeleri tercih ederek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Yürütülen yoğun teknik ve fiziki takip faaliyetlerinin ardından şüphelinin İ.A.K. olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şahsı İstanbul’da yakalayarak sorgulanmak üzere Bursa’ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen İ.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.