Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 1 kişi boğazından yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü
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 Olay, Cudi Mahallesi'nde akrabalar arasında başlayan bir tartışmanın büyüyüp sopalar, taşlar ve bıçaklarla kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, taraflara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunurken, kavgayı durduramayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Kavga sırasında boğazından yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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