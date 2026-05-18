Akrabaların arazi kavgası ölümle bitti: Darbelerin ardından yere yığıldı!

Olay, dün akşam saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen E.Ç. ile Ömer Çelepkolu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı darbelerin ardından yere yığılan Ömer Çelepkolu, bir süre sonra fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelepkolu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ömer Çelepkolu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından bazı şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri, kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.