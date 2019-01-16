Konya'da bir çete son bir ay içerisinde 11 evi soydu. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen çete sonunda yakalandı.

Bir değil tam 11 ev soydular. Hatta akrabalarının evlerine bile girdiler.



4 kişi olduğu belirtilen çete girdikleri evlerden çok sayıda televizyon, bilgisayar ve ziynet eşyası çaldı.



Hırsız çetesi Konya'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelmişti. Huzursuzluk giderek büyürken emniyet harekete geçti, sokaklardaki kameralar tek tek incelendi. Eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için operasyon başlatıldı.



4 şüpheli, düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.





ulusal.com.tr