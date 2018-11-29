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Akrabasını minibüsle ezerek öldürdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabasını minibüsü ile ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Akrabasını minibüsle ezerek öldürdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı

İlçede, 27 Kasım'da aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu amcasının oğlu Nurullah Kaya'yı (28) minibüsü ile ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Balpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaya, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Balpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya ile amcasının oğlu Nurullah Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine muhtar Kaya'nın, minibüsünü üzerine sürdüğü Nurullah Kaya'yı ezerek öldürdüğü iddia edilmişti.

 Olayın ardından kaçan muhtar Kaya, daha sonra jandarma karakoluna giderek teslim olmuş ve gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muhtar #tutuklandı
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