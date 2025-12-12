Akran zorbalığı bir çocuğun hayatını kararttı: Uzmandan ailelere kritik uyarı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olay, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gündeme getirdi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, uzun süredir arkadaşları tarafından sözlü ve yazılı şiddete maruz kaldı. Evde birden fazla ilaç içen çocuk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Anne Hatice A., evladından gelecek iyi haberi bekliyor.

Çocuğun okul defterlerine tehdit içerikli yazılar yazıldığı öne sürülürken, yaşananların ardından uzmanlar akran zorbalığının nedenleri ve sonuçlarına dikkat çekti.

Kastamonu Üniversitesi’nden Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, akran zorbalığının artmasında aile ve çevre faktörlerinin belirleyici olduğuna işaret etti. Kamer, çocukların yaşadıkları iç sorunları dışa vurabildiğini belirterek, sevgi ve ilgi eksikliğinin önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

AKRAN ZORBALIĞI NEDEN ARTIYOR?

Prof. Dr. Tunay Kamer’e göre zorbalık uygulayan çocukların bir kısmı aile içinde şiddete maruz kalmış ya da şiddeti model olarak öğrenmiş olabiliyor. Düşük empati düzeyi, özgüven eksikliği ve güç kazanma isteği de zorbalığı besleyen etkenler arasında yer alıyor. Kamer, bazı çocukların kendi güvensizliklerini örtmek için başkalarına zarar verebildiğini ifade etti.

PSİKOLOJİK SONUÇLAR AĞIR OLABİLİR

Şiddet, tehdit, dış görünüşle dalga geçme ve ötekileştirme gibi davranışların çocuklarda ciddi psikolojik sonuçlara yol açtığını belirten Kamer, zorbalığa uğrayan çocukların yaklaşık yüzde 30’unun depresyona girdiğine dikkat çekti. Okuldan soğuma, özgüven kaybı, stres bozukluğu ve intihar düşüncesi, en sık görülen sonuçlar arasında yer alıyor.

AİLELERE VE OKULLARA ÇAĞRI

Prof. Dr. Tunay Kamer, ailelerin ve eğitimcilerin çocukları etiketlemek yerine anlamaya çalışması gerektiğini vurguladı. “Çocuk böyle” demenin çözüm olmadığını belirten Kamer, çocuğun neden bu davranışa yöneldiğinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Model olmanın önemine dikkat çeken Kamer, zorbalığın altında yatan nedenler ortaya çıkarılmadan kalıcı bir çözüm sağlanamayacağını ifade etti.

Olayla ilgili sürecin yakından takip edildiği öğrenilirken, uzmanlar akran zorbalığına karşı erken müdahale ve iş birliğinin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor.