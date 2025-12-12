Akran zorbalığı bir çocuğun hayatını kararttı: Uzmandan ailelere kritik uyarı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iddiaya göre bir çocuk akran zorbalığına uğradı, birden fazla ilaç içti, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor. Peki akran zorbalığı nasıl önlenir, kime hangi görevler düşüyor Prof. Dr. Tunay Kamer anlattı

Lale Delidağ Lale Delidağ
Akran zorbalığı bir çocuğun hayatını kararttı: Uzmandan ailelere kritik uyarı
Yayınlanma:

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olay, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gündeme getirdi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, uzun süredir arkadaşları tarafından sözlü ve yazılı şiddete maruz kaldı. Evde birden fazla ilaç içen çocuk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Anne Hatice A., evladından gelecek iyi haberi bekliyor.

Çocuğun okul defterlerine tehdit içerikli yazılar yazıldığı öne sürülürken, yaşananların ardından uzmanlar akran zorbalığının nedenleri ve sonuçlarına dikkat çekti.

Kastamonu Üniversitesi’nden Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, akran zorbalığının artmasında aile ve çevre faktörlerinin belirleyici olduğuna işaret etti. Kamer, çocukların yaşadıkları iç sorunları dışa vurabildiğini belirterek, sevgi ve ilgi eksikliğinin önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

AKRAN ZORBALIĞI NEDEN ARTIYOR?

Prof. Dr. Tunay Kamer’e göre zorbalık uygulayan çocukların bir kısmı aile içinde şiddete maruz kalmış ya da şiddeti model olarak öğrenmiş olabiliyor. Düşük empati düzeyi, özgüven eksikliği ve güç kazanma isteği de zorbalığı besleyen etkenler arasında yer alıyor. Kamer, bazı çocukların kendi güvensizliklerini örtmek için başkalarına zarar verebildiğini ifade etti.

PSİKOLOJİK SONUÇLAR AĞIR OLABİLİR

Şiddet, tehdit, dış görünüşle dalga geçme ve ötekileştirme gibi davranışların çocuklarda ciddi psikolojik sonuçlara yol açtığını belirten Kamer, zorbalığa uğrayan çocukların yaklaşık yüzde 30’unun depresyona girdiğine dikkat çekti. Okuldan soğuma, özgüven kaybı, stres bozukluğu ve intihar düşüncesi, en sık görülen sonuçlar arasında yer alıyor.

AİLELERE VE OKULLARA ÇAĞRI

Prof. Dr. Tunay Kamer, ailelerin ve eğitimcilerin çocukları etiketlemek yerine anlamaya çalışması gerektiğini vurguladı. “Çocuk böyle” demenin çözüm olmadığını belirten Kamer, çocuğun neden bu davranışa yöneldiğinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Model olmanın önemine dikkat çeken Kamer, zorbalığın altında yatan nedenler ortaya çıkarılmadan kalıcı bir çözüm sağlanamayacağını ifade etti.

Olayla ilgili sürecin yakından takip edildiği öğrenilirken, uzmanlar akran zorbalığına karşı erken müdahale ve iş birliğinin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Güllü’nün kızı dahil 5 şüpheli adliyede: Avukatları 'Şüphe oluştu’ diyerek dosyadan çekildiGüllü’nün kızı dahil 5 şüpheli adliyede: Avukatları 'Şüphe oluştu’ diyerek dosyadan çekildiGündem
AFAD: Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde peş peşe 3 deprem!AFAD: Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde peş peşe 3 deprem!Gündem
5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilir5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilirYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Akran Zorbalığı
Günün Manşetleri
Güllü’nün kızı dahil 5 şüpheli adliyede!
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
İstanbul Sultangazi’de yangın
''Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız''
Çok Okunanlar
BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? En yüksek mevduat getirisi hangi bankada?
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor 5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Meteoroloji il il açıkladı Meteoroloji il il açıkladı
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!