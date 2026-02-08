Akran zorbalığı iki oğlunu elinden aldı: Acılı baba evlatlarının mezarında işe başladı

Konya’da iki oğlunu da farklı zamanlarda akran zorbalığı sonucu kaybeden Ramazan Taşkın, çocuklarına yakın olabilmek için defnedildikleri mezarlıkta çalışmaya başladı. Taşkın, yaklaşık 6 aydır mezarlığın bakım ve temizliğini yapıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Akran zorbalığı iki oğlunu elinden aldı: Acılı baba evlatlarının mezarında işe başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Konya'da yaşayan Ramazan Taşkın, iki evladını da farklı zamanlarda okulda yaşanan akran zorbalığı nedeniyle kaybetti. Çocuklarından kopamayan acılı baba, onlara yakın olabilmek için çocuklarının defnedildiği mezarlıkta çalışmaya başladı.

İKİ EVLADINI BİRER YIL ARAYLA KAYBETTİ

Taşkın ailesinin ilk acısı 2024 yılında yaşandı. Okul bahçesinde bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra fenalaşan 14 yaşındaki Mustafa Taşkın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aile, ikinci büyük acıyı ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tattı. İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, iddiaya göre sınıfta öğretmenin bulunmadığı sırada bir arkadaşının boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı.

Yusuf'a ilk müdahaleyi okulun kantininde çalışan anne Ebru Taşkın yaptı. Hastanede 1,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Yusuf, ağabeyinin yanına defnedildi.

Akran zorbalığı iki oğlunu elinden aldı: Acılı baba evlatlarının mezarında işe başladı - Resim : 1

“ONLARDAN UZAK KALAMAM”

Yaşanan kayıpların ardından acılı aile, evlatlarına yakın olabilmek için Akşehir’e taşındı. Baba Ramazan Taşkın, Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde işe girdi. Kendi isteğiyle iki oğlunun bulunduğu Altuntaş Mahalle Mezarlığı’nda görevlendirilen Taşkın, yaklaşık 6 aydır çocuklarının kabrinin bulunduğu mezarlığın bakım ve temizliğini yapıyor.

Evlatlarının yanından ayrılamadığını belirten Ramazan Taşkın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Mustafa'yı kaybettikten sonra her şeyimiz Yusuf olmuştu. Yusuf ağabeyini çok özlüyordu. Onun yokluğuna alışamamıştı. Birlikte ağabeyinin mezarına ziyarete gittiğimizde 'Beni ağabeyinin yanına gömersiniz' demiştim. Ama oraya Yusuf'u koyduk. Çocuklarımın yanında olmak istedim. Buraya her geldiğimde kendime, 'Allah'ım yaşadıklarım gerçek mi yoksa rüya mı?' diye soruyorum. 'Niye burada çalışıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Çocuklarıma yakın olmak için' diyorum. Onlardan uzak kalamam. Hem işimi yapıyorum hem de çocuklarıma dua edip konuşuyorum. Mezarlarını temizliyorum. İnanıyorum ki onlar bizi görüyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

“ARTIK ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN”

Çocuklarının ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve Yusuf'un kesin otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Taşkın, akran zorbalığı konusunda yetkililere seslendi:

“Kim kusurluysa cezasını çekmesini istiyorum. Akran zorbalığı haberlerini görünce kahroluyorum. Artık çocukların canı yanmasın, buna bir çözüm bulunsun.”

Kaynak: Sabah Gazetesi

Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"Yurt
Eski Belediye Başkanı Cafer Özenir’i baltayla öldüren oğlu tutuklandıEski Belediye Başkanı Cafer Özenir’i baltayla öldüren oğlu tutuklandıYurt
Akran Zorbalığı
Günün Manşetleri
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek? TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek?
Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir
Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları
Deprem oldu... AFAD duyurdu: 5.0 büyüklüğünde deprem Deprem oldu... AFAD duyurdu: 5.0 büyüklüğünde deprem