Akran zorbalığı iki oğlunu elinden aldı: Acılı baba evlatlarının mezarında işe başladı

Konya'da yaşayan Ramazan Taşkın, iki evladını da farklı zamanlarda okulda yaşanan akran zorbalığı nedeniyle kaybetti. Çocuklarından kopamayan acılı baba, onlara yakın olabilmek için çocuklarının defnedildiği mezarlıkta çalışmaya başladı.

İKİ EVLADINI BİRER YIL ARAYLA KAYBETTİ

Taşkın ailesinin ilk acısı 2024 yılında yaşandı. Okul bahçesinde bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra fenalaşan 14 yaşındaki Mustafa Taşkın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aile, ikinci büyük acıyı ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tattı. İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, iddiaya göre sınıfta öğretmenin bulunmadığı sırada bir arkadaşının boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı.

Yusuf'a ilk müdahaleyi okulun kantininde çalışan anne Ebru Taşkın yaptı. Hastanede 1,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Yusuf, ağabeyinin yanına defnedildi.

“ONLARDAN UZAK KALAMAM”

Yaşanan kayıpların ardından acılı aile, evlatlarına yakın olabilmek için Akşehir’e taşındı. Baba Ramazan Taşkın, Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde işe girdi. Kendi isteğiyle iki oğlunun bulunduğu Altuntaş Mahalle Mezarlığı’nda görevlendirilen Taşkın, yaklaşık 6 aydır çocuklarının kabrinin bulunduğu mezarlığın bakım ve temizliğini yapıyor.

Evlatlarının yanından ayrılamadığını belirten Ramazan Taşkın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Mustafa'yı kaybettikten sonra her şeyimiz Yusuf olmuştu. Yusuf ağabeyini çok özlüyordu. Onun yokluğuna alışamamıştı. Birlikte ağabeyinin mezarına ziyarete gittiğimizde 'Beni ağabeyinin yanına gömersiniz' demiştim. Ama oraya Yusuf'u koyduk. Çocuklarımın yanında olmak istedim. Buraya her geldiğimde kendime, 'Allah'ım yaşadıklarım gerçek mi yoksa rüya mı?' diye soruyorum. 'Niye burada çalışıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Çocuklarıma yakın olmak için' diyorum. Onlardan uzak kalamam. Hem işimi yapıyorum hem de çocuklarıma dua edip konuşuyorum. Mezarlarını temizliyorum. İnanıyorum ki onlar bizi görüyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

“ARTIK ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN”

Çocuklarının ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve Yusuf'un kesin otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Taşkın, akran zorbalığı konusunda yetkililere seslendi:

“Kim kusurluysa cezasını çekmesini istiyorum. Akran zorbalığı haberlerini görünce kahroluyorum. Artık çocukların canı yanmasın, buna bir çözüm bulunsun.”

Kaynak: Sabah Gazetesi