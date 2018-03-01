Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ayakkabısına giren akrebin sokması sonucu zehirlenince kalp fonksiyonlarında ciddi bozulma yaşayan 5 yaşındaki Tuana Uğuz, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedaviyle ölümden döndü.

Fethiye'de yaşayan 5 yaşındaki Tuana Uğuz, 2 hafta önce ayakkabısını giyerken içine giren akrep tarafından sokuldu. Fethiye'de ilk tedavisi yapılan Uğuz, durumunun ağır olması üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirildiğinde akrep sokması sonucu zehirlenen ve kalp kası zarar görüp, kalp fonksiyonları da bozulan Uğuz, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınarak tedaviye başlandı. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dolunay Gürses tarafından yapılan tedavi sonrası Uğuz, sağlığına kavuştu, akrep zehrinin etkilerini üzerinden attı.



Prof. Dr. Gürses, akrep sokmalarının özellikle çocuklarda çok ağır seyredebileceğini, çoklu organ yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisiteye yol açarak öldürücü olabileceğini belirerek, "Tuana'nın geldiğinde akrep zehrine bağlı olarak kalp kasının etkilendiğini, kasılmasının azaldığını, ciddi kalp yetersizliği ve akciğer ödemi tablosunda olduğunu gördü. Durumu hayati risk taşıyordu. Yaptığımız tedavi sonrası salığına kavuştu" dedi.



Gürses, bu kadar ağır bir tablonun çocuklarda her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanmayacağını vurgulayarak, daha çok sıcak mevsimlerde görülen akrep sokmalarına karşı dikkatli olunması konusunda aileleri uyardı.