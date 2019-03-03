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Aksaray 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

 Aksaray'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Aksaray 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Aksaray'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Aksaray'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray merkez: Evren Dinçer
Ağaçören: Kemal Salman
Eskil: Necati Belgemen
Gülağaç: Faruk Teğmen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Ali Rıza Özdemir
Sarıyahşi: Fatih Ünsal
Sultanhanı: Fahri Solak

Cumhuriyet Halk Partisi
Eskil: Yakup Gök (Millet İttifakı)
Sarıyahşi: Eren Özdaş (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Ahmet Karacaer

Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray merkez: Sefer Alkan
Ağaçören: Yaşar Bekleviç
Eskil: Mustafa Zavlak
Gülağaç: Ahmet Singin
Güzelyurt: Sadullah Er
Ortaköy: Mahmut Ütük
Sarıyahşi: İbrahim Kazancı
Sultanhanı: Mehmet Çakır

 İYİ Parti
Aksaray merkez: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Ortaköy: Halil Demir (Millet İttifakı)
Sultanhanı: Selim Temel

Saadet Partisi
Aksaray merkez: Levent Serdar Şahin
Ağaçören: Ramazan Güler
Gülağaç: Metin Çıtak
Güzelyurt: Hacı İsmail Aral
Ortaköy: Turgut Akın
Sarıyahşi: Hayati Balcı
Sultanhanı: İdris Oktay Budak
Eskil: Serdar Doğan Mutlu

-Türkiye Komünist Partisi
Aksaray merkez: Aylin Tozduman

Bağımsız adaylar
Aksaray merkez: Yaşar Ar
 

Etiketler; #Aksaray
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