Aksaray'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Aksaray'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Aksaray'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Aksaray merkez: Evren Dinçer

Ağaçören: Kemal Salman

Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Sultanhanı: Fahri Solak



Cumhuriyet Halk Partisi

Eskil: Yakup Gök (Millet İttifakı)

Sarıyahşi: Eren Özdaş (Millet İttifakı)



Sultanhanı: Ahmet Karacaer



Milliyetçi Hareket Partisi

Aksaray merkez: Sefer Alkan

Ağaçören: Yaşar Bekleviç

Eskil: Mustafa Zavlak

Gülağaç: Ahmet Singin

Güzelyurt: Sadullah Er

Ortaköy: Mahmut Ütük

Sarıyahşi: İbrahim Kazancı

Sultanhanı: Mehmet Çakır



İYİ Parti

Aksaray merkez: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Ortaköy: Halil Demir (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Selim Temel



Saadet Partisi

Aksaray merkez: Levent Serdar Şahin

Ağaçören: Ramazan Güler

Gülağaç: Metin Çıtak

Güzelyurt: Hacı İsmail Aral

Ortaköy: Turgut Akın

Sarıyahşi: Hayati Balcı

Sultanhanı: İdris Oktay Budak

Eskil: Serdar Doğan Mutlu



-Türkiye Komünist Partisi

Aksaray merkez: Aylin Tozduman



Bağımsız adaylar

Aksaray merkez: Yaşar Ar

