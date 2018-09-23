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Aksaray'da babasını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Aksaray'da babasını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

Aziz C. (30), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde, 21 Eylül'de yaşanan olayda, Aziz C'nin, para meselesinden tartıştığı babası Ali C'yi (52) uyuduğu sırada ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü. Şüpheli Aziz C. gözaltına alınmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray #av tüfeği
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