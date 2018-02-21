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Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da, gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alından 4 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da, gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alından 4 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da bir uygulama noktasında 40 bin paket gümrük kaçak sigara ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Abdulselam İ, Yoldaş Ç, Şakir E ve Uğur D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü K.Ç. hakkında savcılık itirazının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Aksaray'da 2 gün önce bir tırda yapılan aramalarda dorsedeki kolilerde bulunan elbise askılarının arasına gizlenmiş 40 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş, sürücü K.Ç. gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray
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