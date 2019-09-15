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Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Aksaray'da, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

YURT 15.09.2019, 15:02 15.09.2019, 15:09
Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Aratol Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, bir koyunun boş su kuyusuna düştüğünü görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekip, koyunun 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.

AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibi Yerli'ye teslim etti.

Muzaffer Yerli de AFAD ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
#Aksaray #AFAD
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