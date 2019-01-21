banner1002
Rusya: 4 Suriye askeri öldü
Rusya: 4 Suriye askeri öldü
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar

Aksaray'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı

Aksaray'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem idaresindeki 41 MA 0032 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 56. kilometresinde, Tuncer Çınar'ın (63) kullandığı 27 ACB 281 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi. 

Kazada sürücüler, servis aracındaki 17 öğrenci ve bir öğretmen ile minibüsteki bir kişi yaralandı. 

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lise öğrencilerinin, İstanbul'daki atletizm yarışmasının ardından Gaziantep'e döndükleri belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #öğrenci servisi #Aksaray
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.