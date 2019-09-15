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Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

 Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 381 obje ele geçirildi.

YURT 15.09.2019, 15:01
Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Nevşehir kara yolu kent girişinde yaptıkları yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan 381 obje ele geçirildi. 

Otomobildeki Barbaros Ç. (36), Ramazan D. (40), Koray K. (29), İsmail Ç. (35) ve Bayram Ş. (32) gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#Aksaray
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