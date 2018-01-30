Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.



Bektaş Aktürk (57) yönetimindeki 40 ED 673 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 35. kilometresi Ulukışla Köyü mevkisinde devrildi.



Kazada sürücü Aktürk ile Güldeste (30), Buğra (5), Sare Kılıç (1) ile Nurhan (59), İrem Aktürk (17) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Sercan Yüksel idaresindeki 64 HF 500 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 38. kilometresinde devrildi.



Kazada sürücü Yüksel ile araçtaki eşi Ayşe ve 2 yaşındaki oğlu Ahmet Yüksel yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



