Tırın yol kenarında otomobilin lastiğini değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Aksaray'da tırın, yol kenarında otomobilin lastiğini değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Erkan A. yönetimindeki 68 HU 701 plakalı tır, Yavuz Sultan Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda, park halindeki 40 DV 006 plakalı otomobilin lastiğini değiştirmeye çalışan Vedat Köseer (32) ve Gökhan Kocaoğlan'a (28) çarptı.



Yaralanan Köseer ve Kocaoğlan, çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köseer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tedavi altına alınan Kocaoğlan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Tır sürücüsü Erkan A. gözaltına alındı.

