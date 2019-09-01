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Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Bayram Sarıkaya (55) idaresindeki 68 HN 088 plakalı otomobil ile Aksaray-Konya kara yolunun 70. kilometresinde Mevlit Güç (32) yönetimindeki 68 LC 600 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Rıza (59), İsmail (51) ve Şakir Sarıkaya (30) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rıza ve Bayram Sarıkaya'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #Aksaray
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