Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Aksaray'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Yusuf Koçak'ın (28) silahla öldürülmesi ve Ali Emekli'nin (30) yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Şüphelilerden Mehmet B. (30) Ortaköy ilçesindeki saklandığı bir evde yakalarken, şüphelilerden C.B (21) ve T. T. ile Afganistan uyruklu M.F (22) ve N.C. (19) kent merkezinde gözaltına aldı.



Şüphelilerden Mehmet B'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı iddia edilen tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F, N.C, C.B. ve T. T. savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet B. tutuklandı.



Büyük Bölcek Mahallesi 2413. Sokak'taki bir eve 22 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda, Yusuf Koçak ve Ali Emekli silahla yaralanmış, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.