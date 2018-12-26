Gümüşhane, Aksaray ve Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde okullar 27 Aralık Perşembe günü tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla;



Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Bingöl'de kar tatili

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.



Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Cuma günü yeniden devam edileceği belirtildi.





Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

