Nevşehir Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kırşehir Valiliği de yaptığı açıklamayla yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasına göre hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Aksaray Valiliği de yaptığı açıklamayla okullaırn tatil edildiğini duyurdu.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Kırşehir



Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Aksaray



Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.



Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.