banner1002
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Şanlıurfa'da banka soygunu
Şanlıurfa'da banka soygunu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu

Aksaray ve Erzurum'da bugün okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi. Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Aksaray ve Erzurum'da bugün okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzurum'da okullar tatil 
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Etiketler; #erzurum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.