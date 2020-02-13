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Aksaray'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Aksaray Valiliği, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bugün tatil ilan edildiğini duyurdu.

YURT 13.02.2020, 09:47 13.02.2020, 09:50
Aksaray'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

ulusal.com.tr

#Aksaray #okullar tatil mi #13 Şubat 2020 Perşembe
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