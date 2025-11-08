Aksaray’da 15 yaşındaki sürücü ‘dur’ ihtarına uyamadı! Yakalanınca 45 bin lira ceza kesildi

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira para cezası uygulandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekiplerinin plakası bezle kapatılmış bir motosikleti fark etmesiyle başladı. Ekipler sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu ancak motosikletli hızla kaçarak ters şeride girdi. Sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışan sürücü kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücünün 15 yaşındaki H.C.A. olduğu ve ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edildi. Trafik ekipleri, H.C.A.’ya “dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği” maddelerinden toplam 45 bin 746 lira idari para cezası kesti.

Olayla ilgili işlem başlatıldı.