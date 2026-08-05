Aksaray'da 7. katta intihar girişimi! Genç kadın ayaklarından tutularak kurtarıldı

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yer alan 8 katlı apartmandaki bir stüdyo dairede meydana gelen olay, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Dairenin penceresinden aşağı atlamak isteyen kadını fark eden içerideki şahıs, hızlı bir hamle yaparak kendisini ayaklarından yakaladı. Genç kadının 7. kattaki camdan baş aşağı metrelerce yüksekte asılı kaldığı ve şahsın müdahalesiyle güçlükle tekrar içeriye çekildiği o anlar, olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

HASTANEYE KALDIRILAN KADININ DURUMU İYİ

Çevrede durumu endişeyle izleyen vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bildirim üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye alınmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilen İlknur S., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde genç kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GEÇMİŞTE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet güçlerinin stüdyo dairede yaşanan intihar girişimiyle ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.