Aksaray’da baltalı dehşet! Eve balkondan girip saldırdılar: 2 yaralı

Aksaray'ın Küçükbölcek Mahallesi'nde bulunan bir daireye balkondan sızan beş kişilik bir grup, ellerindeki baltalarla dehşet saçtı. Evde bulunan iki kadının yaralandığı olay sonrası çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Olay, Aksaray il merkezindeki Küçükbölcek Mahallesi 1613. Sokak üzerinde yer alan beş katlı bir apartmanın zemin kat dairesinde yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre; Duran Y., Serkan Y., Samet Y., Semih Y. ve Leyla Y. isimli beş şüpheli, akıl almaz bir yöntemle, dairenin balkonundan içeri girdi.

CAMLARI BALTAYLA KIRIP EVDEKİLERE SALDIRDILAR

İçeriye girmeyi başaran saldırganlar, yanlarında getirdikleri baltalarla dairenin camlarını kırdıktan sonra evde bulunan kişilere saldırmaya başladı. Saldırı sonucu dairede bulunan Özlem K. ve Hediye K. isimli iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmayı başaran beş saldırganın yakalanması için emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir yakalama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aksaray baltalı saldırgan
