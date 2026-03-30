Aksaray’da bıçaklı kavga: Annesinin sevgilisini yaralayan genç ve polise tokat atan anne adliyede

Olay, gece saatlerinde Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evine gelen Cumali M., içeride annesinin sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan I. ile karşılaştı. Eline aldığı bıçakla Gökhan I.’ya saldıran genç, şahsı göğüs ve sırt bölgelerinden ağır yaraladı. Daireden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçan Gökhan I., kanlar içinde yere yığıldı. Apartmandan gelen gürültüleri duyan bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlileri, apartman boşluğunda yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Tam bu esnada elinde bıçakla tekrar apartman boşluğuna gelen Cumali M., yerde yatan şahsı yeniden bıçaklamak için hamle yaptı. Sağlık ekiplerinin araya girmesi ve olay yerine intikal eden polislerin telsizle takviye kuvvet istemesi üzerine şüpheli genç elindeki bıçakla binadan kaçtı.

ARKA SOKAKTAKİ ARAZİDE YAKALANDI

Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Cumali M.’yi bir arka sokaktaki boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Gökhan I., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçak darbeleri alan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Cumali M., yasal prosedür gereği sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Oğlu hastanedeyken yanına gelen anne Aslı D., burada polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Oğlunun ellerindeki kelepçelerin çıkarılmasını talep eden kadın, polislerin müdahalesiyle karşılaştı. Cumali M.’nin polislere uzun süre güçlük çıkardığı anlarda hastane koridorunda herkese bağıran anne Aslı D., çevredekilerin gözü önünde bir polis memuruna tokat attı.

Saldırı üzerine görevli polis memuru ve bekçiler, kadına zor kullanarak yere yatırdı ve ters kelepçe taktı. Etkisiz hale getirilen anne Aslı D. ile şahsı bıçaklayan oğlu Cumali M., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.