Aksaray’da korkunç olay: Bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Aksaray’da bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Bir evde ikisi kadın biri erkek olmak üzere üç kişi silahla vuruldu.

Olayda iki kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.