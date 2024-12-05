Aksaray'da korkutan kaza: Emniyet kemeri hayat kurtardı

Aksaray’da demir yüklü kamyonet devrildi. Olayın ardından sürücü, emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolüyle kazayı sağ salim atlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray'da korkutan kaza: Emniyet kemeri hayat kurtardı
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Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde sabah saatlerinde, 66 yaşındaki A.A.’nın kullandığı demir yüklü kamyonet, Kireçlik mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yola yayılan demir iskeleler, çevredekiler için tehlike oluşturdu. Ancak A.A., kazayı mucizevi bir şekilde sağ salim atlattı.

Kamyonetin devrilmesinin ardından, sürücü A.A. aracın içinde sıkışmadan dışarıya çıkmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.’yı muayene ettikten sonra kazadan hiçbir fiziksel zarar görmediğini tespit etti.

Emniyet kemerinin takılı olduğunu belirten A.A. “Kemer takılıydı zaten, hiçbir yere vurmadım” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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