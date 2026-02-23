Aksaray'da obruk tehlikesi büyüyor: Uzmanlardan acil önlem çağrısı
İç Anadolu Bölgesi'nde yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık nedeniyle oluşan obruklar Aksaray'da tehlikeli boyutlara ulaştı. Yapılan son incelemelerde kent genelinde 9'u büyük olmak üzere toplam 86 obruk belirlendi.
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçindiği, birçok tarımsal üründe Türkiye genelinde ilk 10'da yer alan Aksaray'da, azalan yağışlar kuraklığı ve obruk riskini artırıyor.
Yeraltı su seviyesi her geçen gün daha da derinlere inerken, kent genelinde 5 bini ruhsatlı, 15 bini ise kaçak olmak üzere yaklaşık 20 bin su kuyusu kullanılıyor. Eskiden yüzeye oldukça yakın olan su kaynaklarına artık çok daha derinlerden ulaşılabiliyor.
Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, bölgedeki kuraklık nedeniyle yeraltı sularının yeterince beslenemediğini vurguladı.
Su çekilmelerinin durdurulmasıyla obruk oluşumlarının yavaşlatılabileceğini belirten Aydın, tehlikenin boyutlarını ve alınması gereken önlemleri şu sözlerle ifade etti:
"Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır. Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor.
Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir.
Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında"