Aksaray'da obruk tehlikesi büyüyor: Uzmanlardan acil önlem çağrısı

Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir.