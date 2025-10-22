Aksaray’da polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırı: 2 tutuklama

Aksaray-Adana kara yolunda, Kırşehir’de intihar eden polis memuru Ahmet Derin’in cenazesi defnedildikten sonra gerçekleşen yaklaşık 15 araçlık konvoyda bir araç sürücüsüyle yaşanan yol vermeme tartışması büyüdü.

Tartışmanın alevlenmesiyle dört ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de konvoydakilere yöneldi. Görüntülerde saldırganların darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda, Enes D., Enes G., Burak Emir D., Baki D., Emre Ç., Recep Ç. ve Musa Umeyr Ç. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Emre Ç. ve Recep Ç., “kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın “trafikte yol vermeme” meselesiyle başladığını ve her iki taraftan da çok sayıda kişinin saldırıya karıştığını belirtti.