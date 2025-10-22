Aksaray’da polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırı: 2 tutuklama

Aksaray’da bir polis memurunun cenaze konvoyuna taş ve sopalı saldırı düzenlendi; 4 kişi yaralandı, 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Aksaray’da polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırı: 2 tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Aksaray-Adana kara yolunda, Kırşehir’de intihar eden polis memuru Ahmet Derin’in cenazesi defnedildikten sonra gerçekleşen yaklaşık 15 araçlık konvoyda bir araç sürücüsüyle yaşanan yol vermeme tartışması büyüdü. 

Tartışmanın alevlenmesiyle dört ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de konvoydakilere yöneldi. Görüntülerde saldırganların darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda, Enes D., Enes G., Burak Emir D., Baki D., Emre Ç., Recep Ç. ve Musa Umeyr Ç. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Emre Ç. ve Recep Ç., “kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı. 

Soruşturmayı yürüten Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın “trafikte yol vermeme” meselesiyle başladığını ve her iki taraftan da çok sayıda kişinin saldırıya karıştığını belirtti.

22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var?22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var?Spor
Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldıNetanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

polis
Günün Manşetleri
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Çok Okunanlar
Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
Newcastle United 3-0 Benfica! Newcastle United 3-0 Benfica!
Aksaray’da polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırı: 2 tutuklama Aksaray’da polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırı: 2 tutuklama
22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı