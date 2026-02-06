Aksaray'da servis kazası: 2'si ağır 14 yaralı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sabah saatlerinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan aracın bahçe duvarına çarpmasıyla sonuçlanan kazada çok sayıda işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Camiliören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Recep A. (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki bir bahçenin duvarına çarparak durabildi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle minibüsün içinde bulunan işçiler araç içerisinde savruldu. Kazada, minibüste bulunanlardan 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.