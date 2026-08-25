Aksaray’da sevgili dehşeti! Genç kadın gözyaşları içinde polise sığındı

Aksaray'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden genç kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde polis ekiplerine anlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray’da sevgili dehşeti! Genç kadın gözyaşları içinde polise sığındı
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Olay, Aratol İstiklal Mahallesi 9418 Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, konuşmak amacıyla erkek arkadaşıyla dairede bir araya gelen 23 yaşındaki N.T., aralarındaki bir mesele yüzünden 27 yaşındaki E.S. ile tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmada kadının erkek arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürüldü. Evden yükselen kavga sesleri ile genç kadının çığlıklarını duyan apartman sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

KADIN KORUMA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kısa sürede adrese ulaşan asayiş ekipleri, genç kadını koruma altına aldı. Korku içinde polise sığınan kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde ekiplere anlattı. Kadın polis aracına bindirilirken, şüpheli E.S. de ekipler tarafından gözaltına alınarak araca bindirildi.

Erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilen N.T., yapılan sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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