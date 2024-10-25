Aksaray'da tır ile kamyonet çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Aksaray'da tır ile kamyonet çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da tır ile kamyonet çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Akasaray'da kaza meydana geldi. Aksaray'da tır ile çarpışan kamyonet sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Özcan Elçi (50) idaresindeki 68 HK 310 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi'nde Erdem Ünal (45) yönetimindeki 42 V 6346 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AKSARAY'DA TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Aksaray'da tır ile kamyonet çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Sağlık ekipleri, sürücü Özcan Elçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özcan Elçi'nin cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Erdem Ünal ve yanında bulunan oğlu Yılmaz Ünal (17) , ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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