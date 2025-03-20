Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Marmaris - Ağrı seferini yapan H.K. idaresindeki 46 AIZ 037 plakalı Setra marka otobüs Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya beldesi mevkiine geldiğinde yolun buzlanması sonucu kayarak şarampole devrildi.

28 yolcu 3 mürettebat olmak üzere toplam 31 kişinin bulunduğu otobüsün devrildiğini gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 20 yolcunun yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise Eskil ilçesinde bir otele yerleştirildi.

Kazada 20 yolcunun yaralandığını açıklayan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bir trafik kazası yaşadık. Marmaris'ten Ağrı'ya gitmekte olan yolcu otobüsü Aksaray Eşmekaya mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. 31 kişinin bulunduğu otobüste 20 yolcu hafif ve orta derecede yaralandı. Çok şükür can kaybımız yok. Yaralılarımız Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi ediliyor. Geri kalan yolcularımızı Eskil ilçemizdeki otelimize yerleştirdik" dedi.