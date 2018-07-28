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Akşener'i ikna yürüyüşü

Genel Başkanlık görevini bırakma kararı alan Meral Akşener'i kararından vazgeçirmek isteyen İyi Partililer, ikna yürüyüşüne başladılar. İstanbul'da bir araya gelen partililer Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünü miting alanına çevirdi.

Akşener'i ikna yürüyüşü

Partisinin Afyonkarahisar'daki çalıştayında kurultay kararı aldı, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme İYİ Parti'de şoke etkisi yarattı. Partililer, Genel Başkan Meral Akşener'i, tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak aldığı kararından vazgeçirmek için yollara döküldü.

Parti örgütünün başlattığı "Geri Dön" yürüyüşünde bir araya gelen partililer, Akşener'in Üsküdar'daki evinin önü miting alanına çevirdi.

Akşener'i ikna etmek isteyen partililer "Yüzünü Bize Dön" diyerek Akşener'in evini kuşatma altına aldı, "Liderimiz kal, bizi bırakma" sloganları attı.

İkna yürüyüşüne İYİ Parti'nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri katıldı.

TEM Osman Gazi Köprüsünde bir araya gelen partililer, konvoy oluşturarak Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evine gitti.

Akşener'i ikna yürüyüşüne katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ankara'dan ve ülkemizin dört bir yanından liderimiz Sayın Meral Akşener'e gidiyoruz. Liderimize tarihi çağrımızı evinin önünden yapacağız;  İYİ Parti ailesine, ülkemize ve milletimize iyi haberi vereceğiz inşallah" dedi.

Akşener'in evinin bulunduğu sokağa 2 dev ekran kuruldu. Evinin kapısına ilginç notlar yapıştırıldı, kadınlar yemenilerini astı.

Son açıklamasında "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" diyen Akşener'e, "Seni yeniden aday yapacağız" mesajı yollayan İYİ Parti teşkilatı, Genel Başkan'ın evinin önünde aynı çağrıyı tekrarladı.

Akşener: Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yürüyüş #ikna #Akşener
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