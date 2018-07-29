Muş'ta yaşayan ve yürümekte zorluk çeken Sait Yalçın adlı vatandaş, akülü saldalye alabilmek için plastik kapak toplamaya başladı. Defalarca ameliyat geçiren Yalçın'ın en büyük isteği akülü aracına bir an önce kavuşmak.

Yürümekte zorlanıyor, koltuk değnekleri şimdilik ona yardım ediyor.



Muş'ta yaşayan Sait Yalçın, çocukken geçirdiği havale sonucu ayaklarından rahatsızlandı. Defalarca ameliyat oldu ancak düzelemedi.



Yürümekte güçlük çeken Yalçın, akülü sandalye alabilmek için mavi kapak topluyor.



Daha rahat bir şekilde dışarı çıkmak için destek bekliyor.



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