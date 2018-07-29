banner982
O PKK'lının akıbeti belli oldu
O PKK'lının akıbeti belli oldu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Fevzi Can Alpaslan denizde ölü bulundu
Kanguru'nun ''Sahte mehdi
Kanguru'nun ''Sahte mehdi" ile imtihanı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! O saatlere dikkat

Akülü sandalye için kapak topluyor

Muş'ta yaşayan ve yürümekte zorluk çeken Sait Yalçın adlı vatandaş, akülü saldalye alabilmek için plastik kapak toplamaya başladı. Defalarca ameliyat geçiren Yalçın'ın en büyük isteği akülü aracına bir an önce kavuşmak.

Akülü sandalye için kapak topluyor

Yürümekte zorlanıyor, koltuk değnekleri şimdilik ona yardım ediyor.

Muş'ta yaşayan Sait Yalçın, çocukken geçirdiği havale sonucu ayaklarından rahatsızlandı. Defalarca ameliyat oldu ancak düzelemedi.

Yürümekte güçlük çeken Yalçın, akülü sandalye alabilmek için mavi kapak topluyor.

Daha rahat bir şekilde dışarı çıkmak için destek bekliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akülü sandalye #kapak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.