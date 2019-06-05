Karabük'te çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Anıl Can Yazar, sihirli lambasıyla dilekleri yerine getiren ünlü masal kahramanı Alaaddin'i gerçeğe dönüştürdü. Bayramın ilk gününde Alaaddin kılığına girerek dar gelirli aile çocuklarının dileklerini gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Anıl Can Yazar, bir sosyal sorumluluk projesi hazırladı, ünlü masal kahramanı Alaaddin kılığına girdi. Sihirli lambasıyla çocukların dileklerini yerine getirdi.



Yazar, arkadaşlarından da destek alarak kentteki dar gelirli aile çocuklarının isteklerini öğrendi. Kıyafetten oyuncağa kadar çocukların çeşitli dileklerini esnaftan temin etti.



Bayramın ilk günü sihirli lambası ve Alaaddin kostümüyle tek tek çocukların kapısını çaldı. Onlara bayram sürprizi yaptı.



Bayramda çocukları sevindirmek isteyen Yazar, projesiyle ünlü masalı gerçeğe dönüştürdü.





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